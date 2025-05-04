NYT: Украине передадут еще системы ПВО Patriot, одну из них – до лета

Украина до лета получит еще одну систему ПВО Patriot, которая размещалась в Израиле, а позже, вероятно, еще одну от европейских союзников.

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Четыре нынешних и бывших американских чиновника заявили, что одна система противовоздушной обороны Patriot, которая базировалась в Израиле, будет отправлена в Украину после ремонта. В то же время, западные союзники обсуждают логистику предоставления еще одной системы Германией или Грецией.

Чиновники, высказавшиеся на условиях анонимности, отказались описать позицию президента Трампа относительно решения о передаче Украине дополнительных систем Patriot, а также не прокомментировали, было ли это решение принято до вступления Трампа в должность, во время администрации Байдена.

Поставка, о которой ранее не сообщалось, состоится на фоне усиления атак России на Украину, включая ракетный удар по Киеву 24 апреля, в результате которого погибли 12 человек.

Год назад союзники пытались ответить на требование президента Владимира Зеленского о предоставлении семи систем Patriot. Хотя Украина сейчас имеет восемь систем, функционируют только шесть. Две другие ремонтируются, сообщил один из американских чиновников.

С учетом "израильской системы" и еще одной из Германии или Греции, Украина будет иметь в общей сложности 10 систем Patriot.

Система Patriot, которая поступит из Израиля и проходит капитальный ремонт для Украины, является более старой моделью, по словам двух американских чиновников. Ожидается, что она будет доставлена в Украину до лета этого года.

По оценкам, Германия и Греция вместе владеют около 15 системами Patriot.

По данным, собранным специалистами по вооружениям Международного института стратегических исследований в Лондоне, в мире эксплуатируется около 186 систем Patriot. Около трети из них принадлежат США, которые отправили много систем за границу для защиты союзников в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Несколько десятков систем Patriot было отправлено в Индо-Тихоокеанский регион из-за угроз со стороны Китая и Северной Кореи, хотя недавно США перебросили по крайней мере одну систему на Ближний Восток для защиты Израиля.

Европейцы владеют около 40 системами, включая восемь, которые сейчас находятся в Украине.

Создание системы Patriot оценивается как минимум в 1 миллиард долларов, а для ее обслуживания требуется около 90 военнослужащих.

Недавно президент Владимир Зеленский высказал предположение, что Украина получит необходимое количество систем противовоздушной обороны в результате заключения соглашения о полезных ископаемых с США.

Украинская сторона не раз обращалась к США с просьбой предоставить ей системы ПВО, а администрация Трампа предлагала приобрести установки с помощью стран Европы.

Комментируя предложение Украины приобрести американские зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты неба, в прошлом месяце президент США намекнул, что Владимир Зеленский "начал войну".