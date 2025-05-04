Президент Чехии: "перемирие" на 2-3 дня не имеет смысла

Президент Чехии Петр Павел считает, что кратковременные "перемирия" для якобы прекращения боевых действий в Украине, которые объявляет лидер РФ Владимир Путин, не имеют никакого смысла.

Об этом Павел сказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Праге в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

"Когда мы говорим о перемирии на 1-2-3 дня – то такое перемирие не имеет смысла. Никто не успеет начать переговоры. Мы говорим о 30 днях безусловного перемирия – с этим предложением пришла Украина", – сказал Павел, выразив поддержку украинской идее.

Павел также обратил внимание, что Россия обстреливала Украину несмотря на так называемое "пасхальное перемирие", объявленное в апреле Владимиром Путиным.

"Если же говорить о завершении войны – то все карты пока что у президента Путина. Ему достаточно только принять решение, но пока он такого желания не проявлял", – отметил чешский президент.

Павел также сообщил, что в рамках "чешской инициативы" по поставке снарядов Украине сейчас идет речь о поставках на 2026 год.

Кроме того, чешский президент подтвердил, что в этом году в рамках "чешской инициативы" Украине надеются передать 1,8 млн артиллерийских боеприпасов.