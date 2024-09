Президент Еврокомиссии прибыла в Киев

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен опубликовала в своем X (Twitter) утреннее фото с киевского вокзала, рядом с ней можно видеть посла ЕС в Украине Катарину Матернову.

My 8th visit to Kyiv comes as the

heating season starts soon, and Russia keeps targeting energy infrastructure.



We will help Ukraine in its brave efforts.



I come here to discuss Europe’s support.



From winter preparedness to defence, to accession and progress on the G7 loans. pic.twitter.com/kxxWFA7eA0

