Президент Еврокомиссии прибыла в Киев

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен опубликовала в своем X (Twitter) утреннее фото с киевского вокзала, рядом с ней можно видеть посла ЕС в Украине Катарину Матернову.

My 8th visit to Kyiv comes as the

heating season starts soon, and Russia keeps targeting energy infrastructure.



We will help Ukraine in its brave efforts.



I come here to discuss Europe’s support.



From winter preparedness to defence, to accession and progress on the G7 loans. pic.twitter.com/kxxWFA7eA0 Реклама: September 20, 2024

В отличие от большинства визитов западных чиновников во время полномасштабной войны, на этот раз его анонсировали заранее.

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что это уже восьмой ее приезд в Киев.

"Скоро начинается отопительный сезон, а Россия продолжает бить по энергетической инфраструктуре. Мы поможем Украине в ее смелых усилиях. Я приехала, чтобы обсудить поддержку Европы: от приготовлений к зиме до обороны, от процесса вступления в ЕС до прогресса в вопросе займов от G7", – написала она.

Напомним, 19 сентября фон дер Ляйен на специальной пресс-конференции раскрыла планы ЕС по энергетической поддержке Украины перед приближением зимы.

На эти меры выделяют 160 млн евро, они будут включать ремонт поврежденных обстрелами объектов генерации, поддержку импортом из Европы и развитие малой генерации. Восстановлением поврежденных объектов и импортом получится обеспечить примерно 25% потребностей на зиму.

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