Польша решила пока не прекращать поиски вероятного "Шахеда", залетевшего 26 августа

В понедельник вечером закончился восьмой день поисков неопознанного воздушного объекта, который залетел на территорию Польши и исчез с радаров в гмине Тышовце (Люблинское воеводство), поиски продолжатся во вторник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Заместитель спикера Оперативного командования Вооруженных сил майор Ева Злотницкая сообщила, что в понедельник около 150 солдат Сил территориальной обороны искали неопознанный воздушный объект.

"Восьмой день поисков закончился отрицательным результатом. Ничего не было найдено. Оперативный командующий решил продолжить наземные поиски во вторник", – сообщила майор Злотницкая.

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С прошлого понедельника солдаты 19-й Надбужанской бригады территориальной обороны и 2-й Люблинской бригады территориальной обороны при поддержке конных подразделений и беспилотного летательного аппарата проверяют территории в Томашевском, Грубешевском и Замойском районах.

В четверг Оперативный командующий генерал Мацей Клищ объявил, что район вероятного падения объекта был полностью обследован с помощью военных вертолетов, и решил приостановить поиски с их помощью. Он также решил, что наземные поиски объекта продлятся как минимум до 2 сентября.

Как известно, после массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом", который предположительно был беспилотником-камикадзе.

Командующий оперативного командования Вооруженных сил Польши Мацей Клиш сказал, что объект, судя по траектории, скорости и высоте, точно не был ракетой и, скорее всего, речь идет о беспилотнике.

Польские СМИ со ссылкой на собеседников в армии сообщили, что там склоняются к версии о "Шахеде" и что он пробыл в воздушном пространстве страны не менее 33 минут.