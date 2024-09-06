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Что известно о новом премьере Франции и его позиции по Украине

Аналитика коротко
Новости — Пятница, 6 сентября 2024, 08:31 — Антон Филиппов

Через примерно 60 дней после парламентских выборов, на которых многие ждали триумфальной победы ультраправых, президент Франции Эмманюэль Макрон наконец назначил премьера. 

Им не стал ни представитель ультраправых, которые пришли к финишу лишь третьими, ни представитель блока левых, который получил больше всего голосов. 

Премьером стал 73-летний Мишель Барнье, которого за пределами Франции знают прежде всего как переговорщика ЕС по Brexit

В своей стране, впрочем, он имеет гораздо более глубокое политическое наследие. 

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О том, что это назначение означает для Франции и Украины, а также что новый премьер говорил о нашем государстве, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Марии Емец От "диалога с Путиным" до помощи Макрону: рассказываем о новом премьере Франции Мишеле Барнье. Далее – краткое ее изложение. 

Барнье впервые стал депутатом Национальной ассамблеи в 1978 году. С тех пор он побывал в роли депутата и евродепутата, много раз занимал должности в правительстве, занимаясь в том числе иностранными и европейскими делами, дважды был еврокомиссаром: по внутреннему рынку и финансовым услугам.

Новый премьер Франции всегда принадлежал к классическим правым силам ("Республиканцев" и предыдущих партий-наследниц политсилы де Голля), но не ультраправых.

В 2016 году, когда Великобритания начала процесс выхода из ЕС, Мишеля Барнье назначили главным переговорщиком Евросоюза по Brexit, и он довел эту работу до конца, хотя это и заняло гораздо больше времени (финальное соглашение было подписано в конце 2020 года).   

Следует признать, что затяжная переговорная эпопея по Brexit потребовала незаурядного дипломатического таланта. Возможно, этот опыт стал решающим для Макрона фактором выбора премьера.

Барнье предстоит найти общий язык с парламентом, в котором ни одна политсила не имеет большинства, но среди самых многочисленных групп – крайне правые и крайне левые, политические оппоненты Макрона. 

Мишель Барнье на предыдущих должностях не занимался Украиной и лишь косвенно пересекался с "украинскими" вопросами, обычно повторяя официальную позицию того органа, который он представлял.

Когда политик ушел с должностей во власти Франции и ЕС и не был скован какими-то обязательствами перед правительством или Еврокомиссией, от него прозвучало больше всего заявлений, связанных с Украиной и Россией.

За считанные дни до полномасштабного вторжения, уже после признания Путиным "независимости" оккупированных территорий ОРДЛО, он выступал за более активный диалог с Россией, говорил, что диалог западных лидеров с Путиным "должен был бы начаться раньше", и что "переговорам нужно давать шанс до последнего". 

А еще он тогда поддержал идею о созыве конференции по безопасности на европейском континенте с участием России.

Но это был "Барнье мирного времени". В 2024 году от него подобной риторики уже не звучит. А вместо этого он рассказывал журналистам, что говорил о западной поддержке для Украины на встрече с премьером Норвегии. 

Кроме того, он выступает за большую готовность Европы к самостоятельной обороне, чтобы не зависеть от того, кто станет следующим президентом США.

Неофициально уже сообщают, что социалисты и коммунисты собираются голосовать против правительства Барнье. 

А вот праворадикалы оказались значительно менее резкими в заявлениях. 

Схема назначения премьера во Франции принципиально отличается от украинской. Президент назначает главу правительства самостоятельно и не требует согласия парламента для этого, также именно президент по предложению премьера назначает состав правительства или увольняет министров. 

Но мнение парламента имеет вес. Национальная ассамблея может заставить премьера подать в отставку, выразив ему недоверие или отклонив программу правительства или так называемую "общую декларацию о политике правительства". 

Но, похоже, Макрон после двух недель консультаций убежден, что его оппонентам не хватит голосов для блокирования назначения правительства.

Подробнее – в материале Марии Емец От "диалога с Путиным" до помощи Макрону: рассказываем о новом премьере Франции Мишеле Барнье.

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