Как власти Норвегии оказались под давлением соседей и оппозиции из-за недостаточной помощи Киеву

Среди западных государств, поддерживающих Украину во время войны, особое место занимают так называемые нордические страны – Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия. Их поддержка имеет влияние и кажется довольно значительной.

Но на самом деле к "нордической помощи" есть вопросы даже в самих этих странах.

В частности, объемы помощи Украине спровоцировали дискуссии в Норвегии и обвинения в адрес норвежского правительства.

О том, насколько обоснованы упреки в адрес Норвегии и какую помощь получает Украина от нее и других стран региона, читайте в статье Ирины Кутелевой и Сергея Сидоренко из "Европейской правды" Союзник Украины, выигравший от войны: почему Норвегия помогает ВСУ много, но недостаточно. Далее – краткое ее изложение.

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Недавно, впервые в истории, состоялись публичные дебаты чиновников четырех нордических государств – Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии.

Ключевой темой стала развязанная Россией война против Украины.

На вопрос о том, почему богатая Норвегия предоставляет Украине меньше всего помощи среди государств региональной "четверки" норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде ответил: "Если бы мы стояли здесь год назад, Норвегия была бы на первом месте. Сейчас на первом месте Дания". Он поздравил с этим своего датского коллегу Ларса Люкке Расмуссена.

Действительно, в 2023 году Кильский институт (на данные которого ссылались и во время этих дебатов) ставил Норвегию на первое место, но и тогда это не отражало реального объема оказанной помощи. Потому что исследование учитывало и долгосрочные обязательства, включая гуманитарную помощь. Речь идет о "Программе поддержки Нансена для Украины".

Пока Норвегия продолжала оказывать поддержку в рамках программы Нансена, другие страны увеличивали как объемы оказанной помощи, так и обязательства на будущее.

Со временем падение Норвегии в рейтинге поддержки Украины становилось все более очевидным, и норвежская оппозиция начала ставить этот вопрос ребром.

Главный упрек оппозиции: благодаря нефтегазовым супердоходам, которые появились в результате войны, Норвегия имеет свободные средства. Просто почему-то не хочет предоставлять их Украине.

На словах от чиновников звучит согласие увеличить расходы на помощь Украине. Но это без реальных изменений.

Но самой странной в этой истории является пассивность Украины. Киев уже два года не может назначить своего посла в этой стране. Более того, в Осло нет также военного атташе.

Надо подчеркнуть: несмотря на то, что Норвегия способна значительно нарастить помощь, сейчас ее вклад в поддержку Украины очень существенный.

При этом, если власти страны и согласятся увеличить помощь Украине, то не стоит ждать существенного роста именно военных поставок.

Норвегия – имеет наземную границу с Россией и граничит с ней в Арктике, поэтому вынуждена тратить средства и на усиление собственной обороны.

Но поставки оружия – не единственное и, наверное, не основное, чего Украина ждет от Норвегии. Норвежское правительство прежде всего могло бы взять на себя финансирование снабжения для ВСУ, а также помочь с покрытием части дефицита бюджета.

Сейчас однозначным лидером в поддержке ВСУ и Украины среди нордических стран в целом является Дания, которая выделила на это самую высокую долю ВВП – 1,8%. Это – очень много и в разы выше, чем показатель помощи наших крупнейших доноров, например США и Германии.

Дании хватает также смелости в принятии прорывных решений.

Наконец можно констатировать, что в вопросе поддержки Украины все Северные страны остаются едиными.

То, что в Норвегии сейчас активизировалась дискуссия об объемах помощи, является хорошим знаком. Особенно – учитывая неопределенность поддержки США на фоне возможного прихода к власти Дональда Трампа.

Однако для того, чтобы это произошло, свои усилия должна приложить и Украина, продемонстрировав внимание к этому соседу.

Подробнее – в материале Ирины Кутелевой и Сергея Сидоренко Союзник Украины, выигравший от войны: почему Норвегия помогает ВСУ много, но недостаточно.