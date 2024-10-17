Партия главного соперника Орбана отстает от правящей "Фидес" лишь на 2 пункта

Оппозиционная партия "Тиса" с Петером Мадяром во главе почти догнала по популярности правящую партию "Фидес".

Таковы результаты опроса агентства Idea, сообщает "Европейская правда".

Согласно сентябрьскому опросу, 39% венгров проголосовали бы за "Фидес", а 37% – за партию "Тиса".

Демократическая коалиция экс-премьера Ференца Дюрчаня и националистическая партия "Наша власть" также прошли бы в парламент с 7% голосов.

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Следующие парламентские выборы состоятся в Венгрии в 2026 году.

Благодаря смешанной избирательной системе, когда депутаты избираются по партийным спискам и в одномандатных округах, результаты выборов полностью открыты.

Используя одномандатные округа, "Фидес" или "Тиса" могут получить такое преимущество, что им не понадобится партнер по коалиции для управления государством. В случае необходимости формирования коалиции, сотрудничество между "Фидес" и "Нашей властью", с одной стороны, и "Тисой" и Демократической коалицией, с другой, будет рассматриваться как один из вариантов.

"Тиса" – правоцентристская популистская партия, которая поставила на повестку дня, например, изменение конституции таким образом, чтобы политик мог занимать должность премьер-министра или депутата максимум восемь лет, то есть два срока полномочий. Партия Мадяра хочет бороться с коррупцией, обещает восстановить независимость государственных СМИ или увеличить финансовую поддержку семьям с детьми и пенсионерам.

43-летний юрист, ранее близкий к правительству, обвиняет правительство Орбана в коррупции. На июньских выборах в Европейский парламент его партия "Тиса" получила почти 30% голосов и семь мест, уступив "Фидес".

Депутаты Европарламента от "Тисы", включая Мадяра, впоследствии присоединились к группе Европейской народной партии, а "Фидес" Орбана с другими правопопулистами инициировал создание группы "Патриоты за Европу".

Больше о том, кто такой Петер Мадяр, читайте в статье: Альтернатива для Венгрии.