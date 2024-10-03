Разведка Британии: россияне могли ошибочно попасть по зерновозу, шедшему из Одессы

Аналитики британской разведки считают, что россияне, скорее всего, ошибочно нанесли удар по гражданскому судну-зерновозу, которое попало под ракетный удар неподалеку от Одессы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 3 октября.

Обзор посвятили анализу попадания российской ракеты в гражданское судно-зерновоз MV Aya, следовавшее из Одессы в Египет с 26 тоннами зерна, 11 сентября.

Аналитики разведки считают, что удар почти точно нанесли противокорабельной ракетой воздушного базирования Х-22 (в классификации НАТО – AS-4 Kitchen) с российского Ту-22, а катастрофических последствий для судна удалось избежать из-за сбоя в механизме детонации.

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"Маловероятно, что MV Aya было умышленной целью этого удара – в него, вероятно, попали из-за недостатков процедур определения цели российскими пилотами, которые вдобавок используют старые боеприпасы", – отмечают в обзоре.

Аналитики напоминают, что россияне неоднократно наносили удары в районах вдоль украинского побережья Черного моря, в частности по стратегическому острову Змеиный, чтобы препятствовать экспорту и уничтожать цели военного характера, но после потери в апреле 2024 года Ту-22 операции стали более осторожными.

"Есть реалистичная вероятность, что инцидент произошел из-за ошибочной идентификации пилотами MV Aya как цели из-за спешки, потому что они хотели немедленно покинуть пусковую зону, опасаясь попасть под украинские ракеты земля-воздух.

Ракета Х-22 постоянно показывает плохие результаты в войне в Украине. Запуск сверхзвуковой крылатой ракеты по неправильному курсу и, вероятно, ложной цели в международных водах – это свидетельство очень бестолковой и безответственной практики применения авиации", – заключают в обзоре.

В одном из предыдущих обзоров разведка Великобритании проанализировала ситуацию вокруг Волчанского агрегатного завода, который недавно был зачищен украинскими силами от российских оккупантов.