Харрис заявила, что не стала бы встречаться с Путиным для переговоров по Украине

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что не стала бы встречаться с кремлевским правителем Владимиром Путиным для обсуждения путей урегулирования развязанной им войны против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Харрис сказала в интервью CBS News.

На вопрос, согласилась бы она на встречу с Путиным для поиска способа урегулирования ситуации в Украине, Харрис ответила отрицательно.

"На двусторонней основе без Украины – нет. Украина должна иметь право голоса относительно будущего Украины", – отметила она.

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Вице-президент добавила, что сейчас США поддерживают способность Украины защитить себя от агрессии России.

"Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве. Он говорит о том, что "О, он может покончить с этим за один день". Знаете, что это означает? Это означает капитуляцию", – подчеркнула Харрис.

Говоря о возможном членстве Украины в НАТО, она сказала, что "это вопросы, которым мы будем заниматься, если и когда до этого дойдет".

Напомним, соперник Харрис в президентской гонке Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что выступает за "справедливый" мир для Украины, но воздержался от конкретики относительно того, какое соглашение о завершении войны между Россией и Украиной считал бы справедливым.

Трамп похвалил то, как Зеленский действовал во время попытки демократов в Конгрессе объявить ему импичмент, и заявил, что у них "прекрасные отношения". Однако он сразу сказал то же самое о своих отношениях с правителем России и снова выразил уверенность, что сможет быстро остановить войну.

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