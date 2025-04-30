Трамп: премьер Канады приедет в США "на следующей неделе или даже раньше"

Американский президент Дональд Трамп анонсировал визит премьер-министра Канады Марка Карни в США в течение этой и следующей недель.

Об этом он сказал во время заседания своего кабинета 30 апреля, сообщает "Европейская правда".

Трамп спрогнозировал, что с премьером Канады "у нас будут прекрасные отношения".

"Он позвонил мне вчера. Сказал: "Предлагаю договориться", – пересказал он.

Президент США также выразил убеждение, что в канадской Либеральной партии, которую возглавляет Карни, его ненавидели меньше, чем в Консервативной, которая проиграла выборы.

"Он (Карни. – Ред.) очень приятный джентльмен. И он вскоре, в течение следующей недели или даже раньше, приедет в Белый дом", – сказал Трамп.

Напомним, Карни после победы своей Либеральной партии на выборах заявил о жестком подходе к предстоящим переговорам с Дональдом Трампом.

С момента переизбрания Дональда Трампа на пост президента США он неоднократно упоминал о том, что Канада станет "51-м американским штатом", что вызвало возмущение канадцев.

Заявления Трампа также изменили политическую ситуацию в Канаде, где консерваторы, несмотря на существенное преимущество несколькими месяцами ранее, проиграли на досрочных парламентских выборах либералам во главе с Карни.

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