Эстония получила первые HIMARS

В Эстонию в среду, 30 апреля, прибыли шесть реактивных систем залпового огня HIMARS, заказанных в США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Церемония передачи Вооруженным силам Эстонии шести реактивных систем залпового огня HIMARS состоялась на авиабазе Аммари.

Эстонский Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) подписал контракт с Агентством по безопасности и обороне США о приобретении систем в декабре 2022 года, что стало одной из крупнейших оборонных закупок в истории Эстонии.

They’re here!



Estonia now proudly possesses its very own HIMARS rocket launchers, a major boost to our long-range indirect fire capabilities.



This strengthens not only Estonia's defense but also enhances the security of the entire @NATO Alliance. ⤵️https://t.co/YzrdxW3kgn pic.twitter.com/OKWJpUoXRr