Эстония получила первые HIMARS

В Эстонию в среду, 30 апреля, прибыли шесть реактивных систем залпового огня HIMARS, заказанных в США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Церемония передачи Вооруженным силам Эстонии шести реактивных систем залпового огня HIMARS состоялась на авиабазе Аммари.

Эстонский Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) подписал контракт с Агентством по безопасности и обороне США о приобретении систем в декабре 2022 года, что стало одной из крупнейших оборонных закупок в истории Эстонии.

They’re here!



Estonia now proudly possesses its very own HIMARS rocket launchers, a major boost to our long-range indirect fire capabilities.



This strengthens not only Estonia's defense but also enhances the security of the entire @NATO Alliance. ⤵️https://t.co/YzrdxW3kgn pic.twitter.com/OKWJpUoXRr – Margus Tsahkna (@Tsahkna) April 30, 2025

"В рамках соглашения мы также закупаем боеприпасы, средства связи, а также обучение, логистику и поддержку на протяжении всего жизненного цикла. Пакет включает ракеты различной дальности", – сказал Рамиль Липп, руководитель отдела вооружения RKIK.

Системы HIMARS позволят использовать боеприпасы с точным наведением, которые поддерживают интегрированные огневые задачи и могут поражать точечные или плоскостные цели на расстоянии более 300 километров.

Благодаря высокой совместимости с системами НАТО и союзников HIMARS можно легко интегрировать и быстро развернуть при необходимости.

Остальные компоненты пакета вооружений США, в частности боеприпасы к РСЗО, должны поступить в Эстонию в последующие годы.

Напомним, что с 2026 года Эстония планирует увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.