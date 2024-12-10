За год доверие украинцев больше всего просело к Байдену и Шольцу

По сравнению с прошлым годом президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц больше всего "просели" в рейтинге иностранных лидеров, которым доверяют украинцы, а единственным из лидеров, для кого этот показатель вырос, стал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса по заказу Центра "Новая Европа".

52,2% опрошенных считают, что сейчас партнеры делают недостаточно для победы Украины. Это ощущение очевидно отразилось и на рейтинге доверия к зарубежным лидерам.

Лидерами общественного доверия среди украинцев стали президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Польши Анджей Дуда – у них фактически одинаковые показатели (65%).

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На третьем месте – премьер-министр Канады Джастин Трюдо (почти 60%), на четвертом – президент Франции Эмманюэль Макрон (58,4%).

Пятая позиция – за президентом Молдовы Майей Санду (57,3%).

Больше всего обвалился уровень доверия к президенту США Джо Байдену: в прошлом году он возглавлял рейтинг с 82%, теперь этот показатель составляет 55,2%.

Другой "лидер падения" – канцлер Германии Олаф Шольц. Год назад к нему было доверие на уровне 61,4%, теперь – на 24,5 процентных пункта меньше.

Следует отметить, что и рейтинг Анджея Дуды по сравнению с прошлым годом просел на 13,1 процентного пункта, и еще больше – с 2022 года, когда он возглавлял рейтинг доверия с 86,8%.

Единственным западным лидером с ростом уровня доверия в 2024 году оказался Макрон: в прошлом году ему доверяли 54,5%, а в этом году – 58,4% опрошенных украинцев.

Также выяснилось, что более 70% украинцев поддерживают идею постепенного вступления Украины в НАТО по модели Западной Германии.

Опрос проводила компания Info Sapiens по заказу Центра "Новая Европа" в период с 15 ноября по 27 ноября 2024 года.

Выборка исследования составляет 1000 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.

О других выводах исследования читайте в статье Разочарование в союзниках и надежда на Трампа: как за год изменились настроения украинцев.