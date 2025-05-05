Более 70% чехов не верят в скорое перемирие между Россией и Украиной

Более двух третей граждан Чехии по-прежнему отдают предпочтение скорейшему прекращению боевых действий в Украине, даже если это может означать потерю некоторых украинских территорий.

Об этом свидетельствует опрос аналитического центра STEM, сообщает "Европейская правда".

В опросе 70% чехов заявили, что Чехия должна поддерживать быстрое окончание боевых действий в Украине, а остальные 30% – что должна поддерживать Украину в восстановлении утраченных территорий даже ценой продолжения конфликта.

Как отмечают в STEM, эти показатели существенно не менялись с июня 2023 года, когда начали проводить опросы.

В то же время чехи не обязательно считают сценарий быстрого завершения войны реалистичным. Только 15% оценивают как вероятное перемирие между Украиной и Россией в ближайшее время, а более 70% – как маловероятное.

На фоне шагов администрации Дональда Трампа среди респондентов растет поддержка наращивания европейских усилий по полномасштабной войне РФ против Украины, отмечают в STEM.

Например, дипломатическое вмешательство Европы с целью защиты интересов Украины в ущерб интересам России предпочло бы большинство чехов (54%), 30% против, а 17% не имеют мнения по этому вопросу.

Так же примерно половина чехов считает предпочтительным, чтобы страны ЕС взяли на себя инициативу и доступными средствами – то есть дипломатическими, экономическими и военными – решили, что происходит в Украине и каким будет конец войны.

В начале февраля опрос показал, что 68% поляков и 44% чехов хотят, чтобы Украина победила в российско-украинской войне.

Между тем более 18% словаков хотят победы России в ее войне против Украины.