Новая коалиция в Германии, отставка премьера Румынии, ЕС идет на уступки Орбану: новости дня

У центрі уваги понеділка – ультраправі. Вони об’єднали чи не усі теми дня.

У першому турі президентських виборів у Румунії ультраправий кандидат отримав неочікувано велику підтримку, але її все одно виявилося недостатньо для перемоги в один тур.

Якщо він переможе на виборах, то в угорського прем’єра з’явиться ще один соратник у протидії Брюсселю. А поки Орбан продовжує блокувати євроінтеграцію України. Існує навіть загроза того, що Києву доведеться чекати зміни влади в Угорщині.

У Німеччині ультраправі, хоча і стали головною партією країни, на щастя не дісталися уряду. Сьогодні в країні підписали коаліційну угоду, а вже завтра можуть затвердити новий уряд.

Все важливе і цікаве за понеділок, 5 травня – в дайджесті "Європейської правди".

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ЄС йде на поступки Орбану

Найбільш прихильні до України країни-члени ЄС не блокуватимуть початок переговорів з Молдовою, якщо вето прем’єра Угорщини Віктора Орбана триватиме.

Про це йдеться у свіжій статті "ЄвроПравди" "Вето Орбана на користь Молдови".

На пресконференції з прем'єром Чехії Петром Фіалою у Празі Володимир Зеленський натякнув, що угорський прем’єр намагається маніпулювати усією Європою.

За словами українського президента, для відкриття перших кластерів у процесі переговорів про вступ до ЄС потрібне політичне рішення в самій Європі.

"Рішення, яке має ухвалити саме Європа, а не хтось один, хто намагається маніпулювати всією Європою", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, керівництво України та Єврокомісія мали амбітні плани щодо темпів переговорів про вступ у 2025 році, проте на заваді стало угорське вето.

Будапешт організував консультативне опитування про вступ України до ЄС – Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.

Минулими вихідними Зеленський і прем'єр Угорщини Віктор Орбан обмінялися взаємно критичними заявами на цю тему.

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан під час сьогоднішнього засідання парламенту заявив, що Володимир Зеленський хоче бачити в Угорщині "дружній до України" уряд, але цього не станеться.

"Ніколи не буде ситуації, коли Київ або Брюссель диктуватимуть угорцям, як вони мають реалізовувати своє законне право на суверенітет", – заявив він, укотре повторивши, що вступ України до ЄС призведе до банкрутства Угорщини.

Нагадаємо, офіційний Будапешт намагається ламати плани не тільки Києва, але й Брюсселя.

За даними Politico, єврокомісар від Угорщини Олівер Варгеї в останній момент висунув заперечення щодо дорожньої карти Єврокомісії з поступової відмови від імпорту російських енергоносіїв.

Що саме не влаштувало Варгеї у плані, незрозуміло, особливо зважаючи на те, що його посада в Єврокомісії стосується охорони здоров'я та захисту тварин.

Раніше офіційно анонсувалось, що Європейська комісія у Страсбурзі у вівторок затвердить дорожню карту повного припинення імпорту енергоносіїв з Росії і представить її журналістам.

Заперечення угорського комісара не мають завадити публікації, зазначає Politico.

Відставка прем’єра Румунії

У Румунії може з’явитися однодумець Віктора Орбана.

За результатами виборів президента Румунії у другий тур виходять проросійський лідер ультраправих Румунії Джордже Сіміон, а також прозахідний і проукраїнський кандидат, мер Бухареста, Нікушор Дан.

Прозахідний кандидат у президенти Румунії вірить у перемогу над ультраправими у другому турі.

"Це будуть не дебати між особистостями, а між прозахідним курсом для Румунії та антизахідним. Я закликаю всіх румунів долучитися до цієї боротьби", – акцентував Нікушор Дан.

Ультраправий кандидат Сіміон подякував румунам за кордоном за перемогу в першому турі.

Про те, чому Джордже Сіміон має високі шанси перемогти на виборах, читайте в статті Румунія за крок до ультраправої перемоги: чи вдасться зупинити "друга Путіна та Трампа".

Кандидат від влади Румунії Крін Антонеску, який визнав поразку, не став казати, кого підтримає в другому турі.

Румунський премʼєр-міністр і лідер Соціал-демократичної партії Румунії Марчел Чолаку оголосив про відставку на тлі провальних результатів першого туру виборів президента для очолюваної ним коаліції.

А ще Чолаку пропонує своїй партії вийти з коаліції після провальних виборів президента.

"Ця коаліція не є легітимною, оскільки її кандидат не вийшов у другий тур", – вважає глава уряду Румунії.

Видання HotNews повідомляє, що лідери Національно-ліберальної партії Румунії (PNL) запропонують Даніелю Давіду, нинішньому міністру освіти, обійняти посаду тимчасового прем'єр-міністра до закінчення другого туру президентських виборів.

А G4Media.ro повідомляє, що російські хакери атакували урядові сайти Румунії у день першого туру виборів президента.

Крім того, рейтинг ультраправих зростає і у Франції.

За результатами опитування Ifop, лідер французьких ультраправих міг би перемогти на президентських виборах.

Нова коаліція у Німеччині

У Німеччині ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" стала головною опозиційною партією країни. Але, на щастя, до уряду не дісталася.

Більш того, минулого тижня її визнали правоекстремістською, а її рейтинг почав дещо падати.

Сьогодні стало відомо, що німецькі ультраправі подали позов проти Федерального офісу захисту конституції (BfV), який оголосив її правоекстремістською.

Тим часом 5 травня лідери Християнсько-демократичного союзу, Християнсько-соціального союзу та Соціал-демократичної партії Німеччини офіційно підписали коаліційну угоду.

Очікуваний канцлер, лідер ХДС Фрідріх Мерц заявив, що партії "візьмуться до роботи з першого ж дня".

Вже завтра можуть затвердити новий уряд.

Сьогодні німецькі соціал-демократи оголосили своїх членів уряду. Борис Пісторіус збереже посаду міністра оборони в новому уряді.

Глава уряду Німеччини Олаф Шольц 5 травня провів останню телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським до завершення свого терміну на цій посаді.

Співпраця Польщі з Нідерландами

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Нідерландів з нагоди 80-річчя їхнього визволення від нацистської окупації анонсував підписання двосторонньої угоди у сфері безпеки та військової співпраці.

Туск заявив, що робота над безпековою угодою між Польщею та Нідерландами завершена, та припустив, що її підписання може відбутись під час можливого візиту нідерландського премʼєра Діка Схоофа до Варшави.

Крім того, польський прем’єр розкритикував "політичну сліпоту" європейських лідерів, які їдуть 9 травня в Москву.

Інциденти у Європі

Сьогодні під час меморіальних заходів у Нідерландах прем’єр-міністру Польщі Дональду Туску кинули під ноги димову шашку.

Польський прем’єр і його нідерландський колега Дік Схооф мали разом запалити меморіальний вогонь під час заходів до звільнення Нідерландів після нацистської окупації в місті Вагенінген.

Прем’єрів ненадовго вивели зі сцени. Служби безпеки прибрали шашку геть, і захід без перерви продовжився далі.

"Думаю, це ганьба, що 4-5 травня, коли ми вшановуємо пам’ять і святкуємо цінність свободи, хтось використовує це як привід для акцій з багатьох інших питань, в інших частинах світу", – заявив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

Перед цим у Нідерландах пропалестинські протестувальники перервали виступ міністра оборони.

Виступ глави МЗС Фінляндії в Берліні скасували через підозріле авто, а у Болгарії запідозрили диверсію через несправність в отриманому від США F-16.

Політика Трампа

Президент США Дональд Трамп підтвердив чутки в ЗМІ, що заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер – один із головних претендентів на посаду радника з національної безпеки після відставки Майка Волца.

А ще Трамп вважає іноземні фільми загрозою безпеці США і хоче ввести 100% мито. З іншого боку, він не поспішає із забороною TikTok – готовий знову відкласти заборону.

Крім того, у інтерв'ю NBC News американський президент вкотре зазначив, що "не виключає" застосування військової сили для контролю над Гренландією.

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