Трамп говорит, что его изображение в образе Папы сделал "кто-то в интернете"

Президент США Дональд Трамп открестился от критики в свой адрес из-за опубликованного своего изображения в образе Папы Римского.

Об этом он сказал журналистам во время общения в Белом доме 5 мая, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что не имеет к изображению себя в образе Папы Римского "никоим образом отношения", а картинку на самом деле "кто-то сделал и выложил в интернет".

"Это не я сделал. Я понятия не имею, откуда это взялось. Возможно, это сделал искусственный интеллект, но я об этом ничего не знаю... На самом деле, моя жена считает, что это мило, ха-ха", – добавил президент США.

Он отрицал, что изображение критиковали католики как оскорбительное, добавив, что это "шутка" и за негативными комментариями стоят "фейковые СМИ".

Трамп опубликовал изображение через несколько дней после того, как пошутил, что хотел бы стать следующим главой Католической церкви.

Официальный аккаунт Нью-Йоркской католической конференции на Х раскритиковал пост президента США, который также был опубликован аккаунтом Белого дома.

В то же время вице-президент США Джей Ди Венс, который сам является католиком, встал на защиту Трампа.