В следующем году эстонская оборонная компания будет испытывать зенитные ракеты в Украине

Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies начнет испытания собственных зенитных ракет в Украине в следующем году.

Об этом заявил генеральный директор компании Кусти Салм в интервью ERR, передает "Европейская правда".

По словам Салма – эта технология перспективная, поэтому компания начнет испытывать ее в Украине в новом году. По его словам, соглашение о проведении испытаний уже заключено, а технология компании привлекла широкое внимание.

"Технология перспективная, и в новом году мы начнем тестировать ее в Украине", – акцентировал он.

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Как передает вещатель, об этом свидетельствует недавний отчет в Bloomberg, в котором Frankenburg был назван среди четырех ведущих высокотехнологичных оборонных стартапов Европы.

На сайте Frankenburg указано, что компания стремится совершить революцию в системах наведения ракет, используя программу ситуационной осведомленности на основе искусственного интеллекта.

Bloomberg отмечает, что Салм, который до недавнего времени занимал должность секретаря министерства обороны Эстонии, привел в компанию четырех генералов сил специального назначения. Известно, что из Эстонии к компании присоединились бывший руководитель Сил обороны Мартин Херем и Вейко-Велло Палм, командир эстонской дивизии и бывший начальник генерального штаба.

Отметим, в начале ноября Министерство обороны Украины сообщило, что Украина получит до конца 2024 года ракеты противовоздушной обороны эстонской оборонной компании Frankenburg Technology для испытаний.

16 ноября правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура по отправке Украине нового пакета военной помощи.