В Кракове после стрельбы пройдет Марш тишины с участием Туска и Навроцкого

В понедельник вечером в 20:00 по местному времени в Кракове состоится Марш тишины в память о жертвах субботней стрельбы, в ходе которой погибли 6 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает польское издание Onet.

Сбор участников запланирован на углу главной рыночной площади и улицы Славковской. Цель мероприятия – почтить память тех, кто погиб во время субботнего нападения, и выразить солидарность с пострадавшими и их близкими.

Премьер-министр Дональд Туск в понедельник призвал принять участие в Марше тишины. "Сегодня в 20:00 в Кракове давайте все будем вместе", – написал глава правительства на платформе X.

Вскоре официальный профиль города Кракова сообщил, что в мероприятии примут участие как Туск, так и президент Польши Кароль Навроцкий. Оба политика присоединятся к маршу по приглашению мэра Кракова Лукаша Гибалы.

Пресс-секретарь президента Польши также подтвердил Onet участие Навроцкого в мероприятии.

Напомним, в субботу, 7 ноября, на центральной рыночной площади в Кракове произошла стрельба. Водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь. Известно о шести погибших и 15 раненых.

В квартире стрелка польские правоохранители во время обыска обнаружили три тела, принадлежащие членам его семьи – матери, отцу и сестре.

9 ноября стало известно, что нападавший скончался в больнице.