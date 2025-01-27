В ЕС настроены поддерживать контакты с США, несмотря на заявления по Гренландии

Европейский Союз намерен сотрудничать с новой администрацией в США по вопросам, представляющим общий интерес, на фоне заявлений Дональда Трампа о желании взять под контроль Гренландию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, 27 января, заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас.

Каллас отметила, что министры иностранных дел ЕС на встрече в понедельник обсудили отношения с США и то, как может выглядеть сотрудничество с новой администрацией Трампа.

"Очевидно, что мы, Европа, сильны, когда мы вместе, объединены и поддерживаем друг друга в различных бедах, которые могут постигнуть государства-члены. Но также важно, что США – наш важный союзник, и нам нужно с ними сотрудничать по некоторым вопросам", – добавила она.

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Топ-дипломат ЕС не ответила прямо на вопрос о том, как в Евросоюзе воспринимают заявления Трампа по Гренландии, но отметила, что в Брюсселе готовятся к новому формату переговоров с США.

"Думаю, всем понятно, что новая администрация использует транзакционный подход. Это означает постоянные переговоры по различным вопросам. А значит, нам тоже нужно использовать этот подход", – отметила Каллас.

Она также сказала, что передала новому государственному секретарю Марко Рубио приглашение на Совет иностранных дел ЕС, чтобы он "объяснил взгляды США".

"Я также готова посетить Вашингтон как можно быстрее", – заверила чиновница.

Трамп недавно вернулся к идее приобретения стратегически важного и богатого полезными ископаемыми арктического острова. Эту идею он выдвинул еще во время своего первого срока, и назвал контроль США над островом, полуавтономной территорией Дании, "абсолютной необходимостью" для мировой безопасности.

Недавно СМИ сообщили о жестком телефонном разговоре Трампа с премьером Дании Метте Фредериксен, во время которого она настаивала на том, что Гренландия не продается.

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