Трамп говорит, что ЕС должен ожидать пошлины: "Они ведут себя с нами очень плохо"

Президент США Дональд Трамп во вторник, 21 января, пообещал ударить по Европейскому Союзу тарифами.

Об этом он сказал в комментарии во время пресс-конференции с журналистами в Белом доме, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Свои последние тарифные угрозы Трамп озвучил в комментарии журналистам в Белом доме на следующий день после вступления в должность, не введя пошлины немедленно, как обещал во время своей предвыборной кампании.

Трамп заявил, что ЕС и другие страны также имеют тревожный торговый профицит с Соединенными Штатами.

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"Европейский Союз очень, очень плохо обращается с нами. Поэтому их ждут тарифы. Это единственный способ добиться справедливости", – сказал американский президент.

Еще осенью Европейский Союз подготовил список американских товаров, которые может обложить пошлинами в ответ на воплощение Трампом угрозы ввести тарифы

14 января Трамп заявил, что создаст Службу внешних доходов для сбора поступлений от масштабных тарифов, которые он пообещал ввести.

А 22 января писали, что Европейская комиссия с лета готовилась к возвращению в Белый дом Трампа, который пригрозил наложить новые пошлины на ЕС.

Поэтому известно, что Еврокомиссия применяет двойной подход – "кнута и пряника". "Кнутом" являются собственные тарифы ЕС в ответ, а „пряником" – предложения покупать больше американских товаров.