Будущий советник Трампа объяснил, почему Гренландия так важна для США

Конгрессмен Майк Уолтц, который в будущей администрации Дональда Трампа станет его советником по вопросам нацбезопасности, объяснил, почему взятие под контроль Гренландии является важным для избранного президента.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Уолтца приводит Reuters.

По его словам, Гренландия важна для национальной безопасности Соединенных Штатов.

"У вас есть Россия, которая пытается стать королем Арктики, имея 60 с лишним ледоколов, некоторые из них – ядерные. У нас их два, и один только что загорелся", – сказал будущий советник Трампа.

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Кроме того, он добавил, что "речь идет о полезных ископаемых и природных ресурсах".

"Сейчас, когда полярные ледяные шапки тают, китайцы задействуют ледоколы и продвигаются туда же. Так что это нефть и газ. Это наша национальная безопасность", – отметил Уолтц.

По данным СМИ, Трамп серьезно настроен на приобретение Гренландии, как для расширения сферы влияния Америки в Западном полушарии, так и для закрепления своего наследия.

Ранее он отказался исключить использование военных или экономических действий для взятия заморской датской территории под контроль после того, как он вступит в должность 20 января.

Дания ответила на комментарии Трампа, заявив, что Гренландия не продается.