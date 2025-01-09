Каллас: ЕС возьмет на себя ведущую роль в помощи Украине, если США не будут готовы

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский Союз готов взять на себя ведущую роль в помощи Украине при отсутствии поддержки со стороны США.

[Как сообщает "Европейская правда", об этом Каллас сказала перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Раштайн" 9 января, ее цитирует Tagesschau.

По словам главы европейской дипломатии, Евросоюз готов взять на себя инициативу, "если Соединенные Штаты не будут готовы к этому".

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Каллас также посоветовала не спекулировать на тему будущего американской поддержки на этом этапе.

Она предположила, что, независимо от того, кто возглавляет страну, США "не заинтересованы в том, чтобы Россия была самой сильной державой в мире".

На фоне намерений Дональда Трампа "быстро закончить войну" на Западе готовились к сценариям, что роль Штатов в помощи Украине может стать меньше.

Дональд Трамп ранее уверял, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну "не покинет Украину".

Но в то же время он говорил, что Джо Байден нарушил "соглашение" об отказе принимать Украину в НАТО, и "может понять чувства" России в связи с этим.