США в Мюнхене требовали от Украины немедленно подписать соглашение о недрах для встречи с Вэнсом

Американская сторона требовала от Украины немедленно соглашаться на их версию соглашения о "недрах в обмен на помощь" и связала с этим возможность встречи с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, но после отказа Киева давление прекратилось и встреча все равно состоялась.

Об этом говорится в статье "ЕвроПравды" о том, что происходило за кулисами Мюнхенской конференции по безопасности.

По деталям, которые "ЕвроПравде" удалось выяснить из украинских и американских источников, неожиданный перенос встречи президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса был связан с требованием США, чтобы Украина согласилась на их видение соглашения о "недрах в обмен на помощь" и подписала документ.

Заявления американцев о том, что они ждут от Зеленского подписания документа уже в Мюнхене, в Киеве сначала воспринимали как образный оборот – мол, "хотим подписать как можно быстрее", но оказалось, что ожидания были буквальными.

Украине поставили условие о безотлагательном подписании документа для того, чтобы встретиться с Вэнсом и вести с ним переговоры об очертаниях мира, и дали время до вечера для согласования поправок.

По словам собеседников "ЕП", на самом деле США не были готовы менять условия. По словам одного из источников, после того как Украина в поисках компромисса передала американцам доработанный вариант соглашения, те в ответ отменили все ключевые правки и, по сути, поставили Украину перед условием – или подписываете то, что мы дали, или ничего, а встреча с Вэнсом возможна только "в пакете" с подписанием.

Когда Зеленский отказался подписывать в Мюнхене документ в том виде, на котором настаивал Белый дом, жесткое давление со стороны американских переговорщиков неожиданно исчезло, зато появился конструктив и переговоры с Вэнсом состоялись.

Подробно об этих событиях и очертаниях сделки – в статье "Ресурсы в обмен ни на что".

В понедельник 17 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в подписании соглашения с США по использованию природных ископаемых, но только после его доработки, чтобы оно учитывало ключевые интересы страны.