Источник: ЕС пока не созывает экстренный саммит из-за Украины, но обсуждает гарантии безопасности

В ЕС пока нет плана по проведению внеочередного заседания Европейского совета, посвященного вопросам мирных переговоров и предоставления Украине гарантий безопасности, но проведение такого мероприятия в будущем не исключается после завершения консультаций с государствами-членами.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил знакомый с процессами чиновник ЕС на условиях анонимности.

Еврочиновник отметил, что внеочередной саммит Евросовета пока не готовится, хотя возможность его созыва не исключена, ведь глава Совета проводит соответствующие консультации с государствами ЕС.

"Пока нет планов по проведению внеочередного заседания Европейского совета. Но организация такого мероприятия не исключается, и его целью должны быть достижения конкретных результатов", – сообщил "Европейской правде" чиновник.

Он добавил, что президент Евросовета Антониу Кошта "начал процесс консультаций с лидерами стран-членов ЕС, на которых рассматриваются две темы: поддержка Украины со стороны ЕС и гарантии безопасности для Украины".

"Решение о следующих шагах будет принято на основе этих консультаций", – заявил чиновник ЕС.

Ранее сообщалось, что Франция планирует провести в среду, 19 февраля, второй саммит онлайн, чтобы обсудить Украину и европейскую безопасность.

Больше о первом саммите в материале: Коалиция смелых и Олафа Шольца. О чем договорились и что стало проблемой на саммите в Париже.