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В ЕС рассказали, кого из россиян исключили из санкционных списков под давлением Венгрии – источник

Новости — Пятница, 14 марта 2025, 11:53 — Татьяна Высоцкая, Ирина Кутелева

Из санкционных списков ЕС были исключены имена бывшего руководителя одного из крупнейших производителей минеральных удобрений "Еврохим" Владимира Рашевского, сестры российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, бизнесмена Вячеслава Моше Кантора, а также министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Об этом "Европейской правде" сообщил европейский дипломат на условиях анонимности.

Как отметил собеседник "ЕП", в случае с Рашевским договоренность об исключении его из списка была достигнута еще на прошлой неделе и не вызвала споров и разногласий.

Стоит отметить, что в июле прошлого года Суд ЕС удовлетворил иск Рашевского об исключении из санкционного списка ЕС.

Ранее источник "ЕП" сообщил, что послы ЕС в пятницу согласовали продление ряда санкций ЕС против России после того, как удалось достичь договоренности с Венгрией, которая намеревалась заблокировать решение.

Агентство Bloomberg сообщало, что Будапешт снял возражения после того, как по его настоянию из санкционного списка были исключены три человека.

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