Из санкционных списков ЕС были исключены имена бывшего руководителя одного из крупнейших производителей минеральных удобрений "Еврохим" Владимира Рашевского, сестры российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, бизнесмена Вячеслава Моше Кантора, а также министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Об этом "Европейской правде" сообщил европейский дипломат на условиях анонимности.

Как отметил собеседник "ЕП", в случае с Рашевским договоренность об исключении его из списка была достигнута еще на прошлой неделе и не вызвала споров и разногласий.

Стоит отметить, что в июле прошлого года Суд ЕС удовлетворил иск Рашевского об исключении из санкционного списка ЕС.

Ранее источник "ЕП" сообщил, что послы ЕС в пятницу согласовали продление ряда санкций ЕС против России после того, как удалось достичь договоренности с Венгрией, которая намеревалась заблокировать решение.

Агентство Bloomberg сообщало, что Будапешт снял возражения после того, как по его настоянию из санкционного списка были исключены три человека.