СМИ: ЕС пошел на уступки Венгрии, чтобы разблокировать продление санкций против РФ

Венгрия отказалась от возражений относительно продолжения ряда санкций ЕС против России, что грозило разблокировкой десятков миллиардов евро российских активов.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По информации Bloomberg, до утра 14 марта продлится так называемая письменная процедура, которая позволит продлить на шесть месяцев санкции, связанные с агрессией России против Украины.

Утверждается, что Будапешт снял возражения после того, как по его настоянию из санкционного списка были исключены три человека. О ком именно идет речь, пока неизвестно.

СМИ ранее писали, что Венгрия якобы настаивала на исключении из-под санкций ЕС российского олигарха Михаила Фридмана. Эту же позицию поддержал и Люксембург, утверждают источники Bloomberg, но в конце концов он останется под санкциями.

Источник "ЕвроПравды" заявил, что окончательно о разблокировании продления санкций Евросоюза станет известно утром 14 марта, когда истекает крайний срок, когда делегации могут отказаться от предложенного проекта решения.

Как сообщала ранее "Европейская правда", в Брюсселе неформально готовились к сценарию, при котором Венгрия заблокирует продление антироссийских санкций, и действие санкционных пакетов с 16 марта может прекратиться.

Но перед тем европейские переговорщики хотели использовать все возможности, чтобы найти непубличные инструменты убеждения Венгрии и закрыть санкционное решение вовремя.

Непродление санкций может фактически разморозить до 30% от всего объема замороженных активов РФ. По оценкам, речь может идти о примерно 60 млрд евро размороженных средств или несколько больше.

Детали в статье: Орбан ломает санкции. Как вето Венгрии может "разморозить" треть российских активов в ЕС.