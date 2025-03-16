Макрон призывает европейские государства покупать оружие в Европе вместо США

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет убедить страны ЕС прекратить покупать американское оборонное оборудование и вместо этого обратить внимание на европейских производителей.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом он заявил в совместном интервью нескольким французским СМИ.

Французский президент заявил, что хочет убедить другие европейские страны, которые сейчас "покупают американское" военное оборудование, перейти на местные варианты вооружения.

"Я намерен пойти и убедить европейские государства, которые привыкли покупать американское. Тем, кто покупает Patriot, следует предложить франко-итальянский ЗРК нового поколения SAMP/T. Тем, кто покупает F-35, следует предложить Rafale. Это способ увеличить темпы производства", – пояснил он.

Заявления Макрона появились в то время, когда европейские члены НАТО стали еще более зависимыми от американского оружия.

Некоторые государства Альянса уже заявили, что пересмотрят планы приобретения американских истребителей пятого поколения F-35 из-за опасений относительно позиции США.

Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп рассматривает возможность внесения существенных изменений в политику участия США в НАТО. По словам чиновников, в рамках потенциального изменения политики США могут не защищать члена НАТО, который подвергся нападению, если эта страна не достигла порогового уровня расходов на оборону.