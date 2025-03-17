Антизападный кандидат может выйти в финал президентской гонки в Польше: объясняем, почему

Движения, в основе которых – протест против реалий, прочно укоренились в политике западного мира: американский трампизм, популистская "Альтернатива для Германии", французское "Национальное объединение", Австрийская партия свободы. Подобные тенденции наблюдаются в Бразилии, Нидерландах и Великобритании.

Польские выборы могут вписаться в господствующую в западном мире тенденцию, когда в политический мейнстрим попадает все больше политиков, которые не принадлежат ни к правой, ни к левой, ни к либеральному центру, то есть они вне устоявшихся после Второй мировой войны классических разделений.

По результатам опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения (CBOS) в марте 2025 года, Славомир Менцен от ультраправой "Конфедерации" занимает третье место в президентском рейтинге.

Более того, по результатам некоторых других опросов респонденты уже сейчас отдают Менцену второе место.

Подробнее о восходящей звезде польской политики и о формуле его успеха читайте в статье журналиста портала Biełsat Михала Кацевича Альтернатива для Польши: как антиукраинский политик получил шанс стать президентом. Далее – краткое ее изложение.

Прежде чем прийти в политику, Менцен занимался различными видами бизнеса: он имел обменники валют, магазин оружия, пивоварню и паб.

Однако самым прибыльным его делом стала фирма по налоговому консультированию. Благодаря ей он стал достаточно состоятельным человеком: настолько, чтобы вкладывать средства в еще одно свое увлечение – политику.

На пороге своего увлечения политикой Менцен был убежденным либертарианцем. Возможно, даже либеральным анархистом, который верил, что свободный рынок и снижение роли государства в политике – панацея от всех проблем Польши.

Однако впоследствии, став одним из лидеров "Конфедерации", которая состояла из различных праворадикальных и ультралиберальных небольших партий, он мастерски объединил политиков, казалось бы, с противоположными взглядами: ультралиберализм с национализмом, анархистский популизм с верой в необходимость создать сильное государство, "великую Польшу".

Лидер "Конфедерации" хорошо подготовлен к публичным выступлениям. Это первый польский политик, который на полную использует социальные сети.

Поэтому неудивительно, что основа его электората – молодежь.

Среди избирателей в возрасте 18-29 лет его поддерживает более 50%. Среди 30-39-летних – почти 50%. При этом "Конфедерация" всегда была очень популярна среди молодых мужчин.

Это ценный электорат, но в то же время достаточно непредсказуемый: такие избиратели были очень активны в интернете, писали, что разделяют взгляды "Конфедерации", но в день выборов часто оставались дома.

Избирательная гонка – прекрасная возможность расширить и закрепить электоральную базу "Конфедерации". Тем более, что Менцен начал приобретать поддержку там, где кандидат от партии "Право и справедливость" ее теряет.

Для этого он был вынужден дистанцироваться от ультранационалистического лица "Конфедерации".

Лидер "Конфедерации" открыл для себя золотую политическую жилу в недовольстве некоторых поляков расколом в обществе, который сохраняется вот уже два десятилетия.

С начала XXI века польскую политику определяет противостояние между Ярославом Качиньским и Дональдом Туском, между "Правом и справедливостью" и "Гражданской платформой". И хотя многие пытались нарушить эту дуополию, но безрезультатно.

Однако Менцен мечтает это сделать. Он хочет переманить на свою сторону избирателей, которые устали от Туска и Качиньского и голосуют "против" – истеблишмента, элиты, корпораций, а также против бюрократии и засилья государства. В целом они хотят, чтобы государство не указывало им, как жить.

Это избиратель, который ненавидит Евросоюз с его многочисленными правилами и бюрократией. И, безусловно, это избиратель с националистическими взглядами.

Вот почему Менцен так активно эксплуатирует антимигрантские настроения. А еще у него появилась новая мантра в избирательной кампании – Украина.

Подробнее – в материале Михала Кацевича Альтернатива для Польши: как антиукраинский политик получил шанс стать президентом.