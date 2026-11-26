В штаб-квартире Королевского военно-морского флота Великобритании на базе HMS Excellent в Портсмуте произошел "инцидент, связанный с безопасностью", полиция не обнаружила угроз.

Об этом сообщил телеканал Sky News, передает "Европейская правда".

Полиция и сотрудники Министерства обороны немедленно отреагировали на сообщение об инциденте на базе HMS Excellent.

Сообщается, что в четверг штаб-квартира Королевского флота получила по телефону предупреждение с угрозой взрыва. При этом в ходе обысков на объекте ничего опасного обнаружено не было. Расследование инцидента продолжается.

"Инцидент, связанный с безопасностью, на базе HMS Excellent в настоящее время завершен после обыска, проведенного полицией и сотрудниками Министерства обороны. База продолжает полноценно функционировать, а расследование инцидента продолжается", – сообщил представитель флота.

HMS Excellent – это военно-морская учебная база, расположенная на острове Вейл-Айленд в Портсмуте. На базе размещены штаб-квартира командования Королевского военно-морского флота и ключевые учебные объекты, такие как школа дайвинга и ремонтная часть, где можно имитировать затопление отсеков корабля.

В этом месяце многие европейские авиарейсы задерживались из-за сообщений о якобы взрывчатке на борту. Угрозы о заминировании получали также школы и редакции СМИ.

Накануне стало известно, что Королевские военно-воздушные силы Великобритании на ночь убирают свои самолеты в ангары и укрытия, чтобы защитить их от возможных угроз со стороны дронов.

Между тем Министерство обороны сообщило британским военным резервистам, что они должны готовиться к мобилизации на войну.