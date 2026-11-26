Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встреч с правителем РФ Владимиром Путиным в Китае просил его остановить всю военную агрессию в Европе.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп утверждал, что также выражал Путину надежду на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной.

"Во время моих встреч в Китае с президентом России Владимиром Путиным я уделил много времени тому, чтобы выразить свое желание, чтобы президент Путин прекратил все военные агрессии против территорий по всей Европе, надеясь, что между Россией и Украиной удастся достичь соглашения, и это произойдет как можно скорее", – написал президент США.

Он добавил, что считает вполне реальным скорейшее завершение российско-украинской войны, которое станет "большой заслугой для всех".

Трамп сообщил, что накануне принимал в своей резиденции в Мар-а-Лаго генерального секретаря НАТО Марка Рютте и проинформировал его о результатах бесед с Путиным.

К своей публикации он приложил совместное заявление с генеральным секретарем Альянса, в котором говорится о важности того, чтобы "Россия и Украина воздерживались от любых действий, которые намеренно или непреднамеренно расширяют масштабы войны", и как можно скорее достигли завершения войны.

Следует отметить, что в совместном заявлении Рютте и Трампа, текст которого распространила пресс-служба Североатлантического альянса, в этом контексте упоминается только РФ.

Ранее Рютте защитил подход американского президента Дональда Трампа к Владимиру Путину, заявив, что тот подвергает хозяина Кремля испытаниям.

Напомним, 19 ноября перед началом встречи в Китае Трамп вошел в зал в Шэньчжэне в сопровождении государственного секретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента. Заходя в зал, Трамп улыбнулся и, указав на Путина, сказал: "Кто он? Он мой друг". После этого Трамп пожал руку Путину.

Также американский президент заявил, что Путину "сейчас приходится нелегко" из-за войны, которую он развязал против Украины.