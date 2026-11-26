Мэр Будапешта Гергей Карачонь выступает за полный запрет краткосрочной аренды жилья в городе.

Заявление мэра приводит HVG, сообщает "Европейская правда".

Карачонь выступил на общем собрании Венгерской ассоциации отелей и ресторанов (MSZÉSZ).

В ходе выступления мэр отметил, что, по его мнению, следует полностью отменить краткосрочную аренду жилья в Будапеште, обеспечив заинтересованным сторонам достаточный – 10–15-летний – переходный период.

Мэр пояснил, что не хотел бы, чтобы в Будапеште сформировались антитуристические настроения, как в тех городах, которые из-за туристов стали практически непригодными для жизни, и поэтому он будет выступать за более взвешенное управление туризмом.

Как он отметил, Будапешт может предложить гораздо больше, чем просто "тусовочный туризм", поэтому, помимо увеличения количества ночевок, следует также прилагать усилия для роста туристических расходов.

Он добавил, что, по его мнению, гостиничная отрасль могла бы удовлетворить потребности того сегмента рынка, который в настоящее время пользуется услугами Airbnb.

Карачонь заявил, что столица и правительство намерены совместно создать в Будапеште "организацию по управлению туристическим направлением", наряду с которой также будет учрежден "совет по вопросам туризма и экономики гостеприимства".

В рамках последнего заинтересованные стороны отрасли смогут совместно определять направления развития туризма в столице. Мэр обратился к MSZÉSZ с просьбой делегировать представителей в состав этого органа.

Цель заключается в создании более структурированного туристического сектора, который будет эффективнее использовать преимущества Будапешта и служить интересам как отрасли, так и местного населения, подытожил мэр.

Он также подчеркнул, что туризм играет значительную роль в экономике Будапешта, на долю которой приходится более трети ВВП Венгрии.

Летом СМИ сообщали, что Европейский Союз готовит меры, которые помогут городам ограничить деятельность операторов краткосрочной аренды жилья, таких как Airbnb, поскольку Брюссель стремится решить проблему доступности и предложения жилья.

Ранее стало известно, что итальянская Флоренция планирует значительно ужесточить ограничения в отношении краткосрочной аренды жилья, в частности деятельности сервиса Airbnb, в рамках новой попытки снизить нагрузку на рынок жилья в одном из самых посещаемых городов Италии.