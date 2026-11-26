Косово возлагает большие надежды на то, что новое руководство Сербии поможет нормализовать отношения с Белградом и придать новый импульс процессу вступления страны в ЕС, который сейчас находится в состоянии застоя.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

В Косове планируют подождать, пока победители выборов в Сербии – партия "Студенческий список" – изберут премьер-министра и президента, а затем, исходя из их позиции, будут пытаться наладить отношения, заявил премьер-министр Косова Альбин Курти.

"Мы единственные (на Балканах), у кого нет статуса кандидата. Статус кандидата в ЕС давно назрел. Это то, что ускорило бы реформы в стране. Это открыло бы доступ к более значительным объемам финансирования", – сказал Курти.

Несмотря на проевропейскую позицию Курти, Косово еще не начало переговоры о вступлении в блок из-за опасений вокруг отношений его страны с Сербией и из-за того, что несколько стран ЕС не признают Косово. Впрочем, 11 ноября Курти встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который заявил, что "готов сказать большое "да" шести странам Западных Балкан" в их процессах евроинтеграции.

Стоит отметить, что партия "Студенческий список", одержавшая победу на парламентских выборах в Сербии, впервые обнародовала свою официальную программу. В ней, в частности, речь идет и о Косове: партия пообещала не признавать республику и не допускать её членства в международных организациях.

Напомним, 15 ноября на открытии Форума по вопросам расширения ЕС прозвучала сербская националистическая песня "Ой, Косово, Косово". Исполнение сербской националистической песни, связанной с балканскими войнами 1990-х годов, вызвало дипломатический скандал в Брюсселе.