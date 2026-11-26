Соединенные Штаты отложили на следующий год объявление результатов пересмотра своего военного присутствия в Европе – как контингента, так и военных ресурсов, – которое ожидалось до конца декабря.

Дипломаты НАТО подтвердили это изданию Rapporteur, передает "Европейская правда".

Пересмотр, начатый министром обороны США Питом Хегсетом в июне, должен был длиться шесть месяцев и предусматривал сокращение военного присутствия Вашингтона в Европе и объемов помощи, которую он может оказывать союзникам по НАТО в кризисных ситуациях.

Это происходит на фоне того, как администрация Дональда Трампа призывает европейских союзников взять на себя большую ответственность за конвенционную оборону континента. США также пытаются перенаправить ресурсы на другие театры военных действий, в частности в Индо-Тихоокеанский регион, одновременно сокращая некоторые возможности, доступные для оборонных планов НАТО.

Пока неясно, почему объявление результатов пересмотра было отложено до следующего года.

В рамках процесса сокращения, который администрация США назвала "НАТО 3.0", союзники получили анкеты для оценки своих инвестиций в оборону, договоренностей о доступе и объектов, которые они могут предоставить американским войскам, в частности разрешений на размещение и использование воздушного пространства.

Это произошло на фоне напряженности в отношении доступа к военной инфраструктуре после того, как несколько европейских стран ввели ограничения на использование авиабаз американскими самолетами, задействованными в ударах по Ирану.

Некоторые из ресурсов, которые США планируют вывести из Европы, в частности как воздушные, так и морские силы, уже известны союзникам и, во многих случаях, их уже заменили.

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби, курирующий этот пересмотр, сообщил министрам обороны ЕС в начале этого месяца, что Вашингтон тесно сотрудничал с НАТО над новой стратегией.

"Европейцы почти сразу же приняли меры, чтобы восполнить пробелы в силах, выведенных США… и здесь особой благодарности заслуживает Франция", – добавил он.

Тогда он отметил, что намерен "в ближайшее время" представить свой доклад, подготовленный на основе "исчерпывающих и интенсивных консультаций с союзниками", главе Пентагона.

Встреча министров иностранных дел стран НАТО запланирована на следующую неделю.

По данным СМИ, США теперь планируют сократить меньшее количество своих войск в Европе, чем планировали ранее: речь идет о примерно 5 тысячах военнослужащих вместо 25 тысяч.

Ранее СМИ сообщали, что США могут вывести из Европы около трети контингента или даже больше.

Смотрите также на эту тему: США выходят из НАТО? Объясняем план Трампа и последствия для Украины.