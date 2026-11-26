Послы стран Европейского Союза согласовали текст рекомендаций Совета ЕС о назначении испанца Пабло Эрнандеса де Коса президентом Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также Лоранс Бун и Маркуса Бруннермайера – членами Исполнительного совета ЕЦБ.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе сообщил дипломат ЕС, осведомленный о результатах заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) в четверг, 26 ноября.

Рекомендации о назначении нового руководства ЕЦБ должны быть одобрены Советом ЕС в письменной форме до вечера 26 ноября, а окончательное назначение ожидается в декабре 2026 года.

"Coreper сегодня собрался, чтобы подтвердить согласие по текстам трех рекомендаций Совета ЕС Европейскому совету относительно кандидатов на назначение на должность президента ЕЦБ и других членов Исполнительного совета, а также принять решение о применении письменной процедуры для их утверждения", – сообщил дипломат ЕС "ЕвроПравде".

"Согласованные сегодня тексты Совета ЕС рекомендуют назначить Пабло Эрнандеса де Коса президентом ЕЦБ, а Лоранс Бун и Маркуса Бруннермайера – членами Исполнительного совета", – добавил он.

Письменная процедура в настоящее время уже начата и завершится сегодня вечером, чтобы Европейский совет, заседание которого сейчас проходит в Брюсселе, мог принять решение о проведении консультаций с Европейским парламентом и Советом управляющих ЕЦБ по поводу этих назначений уже на этой неделе.

"Европейский совет назначает президента ЕЦБ и других членов Исполнительного совета на основании рекомендации Совета ЕС и после консультаций с Европейским парламентом и Советом управляющих ЕЦБ. Только 21 государство-член еврозоны участвует в принятии рекомендаций Совета ЕС в рамках письменной процедуры", – пояснил собеседник "ЕвроПравды".

Ожидается, что Европейский совет назначит президента ЕЦБ и двух других членов Исполнительного совета ЕЦБ на заседании в декабре, после того как Европейский парламент и Совет управляющих ЕЦБ представят свои заключения.

Напомним, 29 октября президент Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила, что досрочно покинет свой пост в феврале 2027 года.

На пост преемника Лагард претендовали кандидаты от Испании и Нидерландов – бывший глава Центрального банка Испании Пабло Эрнандес де Кос и бывший глава Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот.

Также стало известно, что Германия хотела предложить пакет кандидатур на три высших поста в Европейском центральном банке.