В период с 21 по 23 ноября в районе Стокгольма наблюдались значительно более заметные сбои в работе GPS, они также фиксировались в районе шведского острова Готланд, Таллинна и Хельсинки, говорится в публикации шведской газеты Dagens Nyheter.

Соответствующую публикацию приводит Yle, сообщает "Европейская правда".

Такие сбои могут повлиять, в частности, на системы авиационной навигации. По данным транспортного агентства Швеции, масштаб чрезвычайной ситуации является исключительным.

Глава отдела Шведского транспортного агентства Андреас Хольмгрен назвал инцидент серьезным.

"Такое большое количество сбоев в течение столь длительного периода, в течение нескольких дней, – это, вероятно, первый раз, когда мы видим нечто подобное", – заявил Хольмгрен шведскому телеканалу TV4.

По его словам, сбои затронули и район Балтийского моря, особенно его восточную часть.

Аэронавигационная служба Швеции сообщила, что в районе Аландских островов наблюдались помехи. Сотрудник информационного отдела службы Даниэль Аккерманн уточнил, что в этом районе пролетают самолеты, выполняющие рейсы в Финляндию и из нее.

Датское радио DR проанализировало сайт gpsjam.org, который собирает информацию о помехах в работе GPS, в частности на основе данных авиационных транспондеров.

На карте район Стокгольма был отмечен красным цветом 21–22 ноября. Это означает, что самолеты сообщали о сильных помехах в работе GPS. По данным DR, значительные помехи наблюдались в районе шведского острова Готланд, Таллинна и Хельсинки.

23 ноября Стокгольм снова стал зеленым, то есть без помех, а вот столицы Финляндии и Эстонии оставались красными.

Как отмечается, нет никаких признаков того, что сбои были вызваны природными явлениями, такими как солнечная буря.

Однако ведомство не хочет называть вероятного виновника иностранным государством, поскольку для этого также нет конкретных доказательств.

Тем не менее сбои произошли в те же выходные, когда российское грузовое судно Sparta II подверглось атаке беспилотника в Финском заливе. Президент Владимир Зеленский позже в интервью Bloomberg подтвердил, что 21 ноября Украина нанесла удар по российскому грузовому судну "Sparta II" в Финском заливе, назвав его законной военной целью в связи с перевозкой вооружения.

Шведские власти пока не подтвердили причастность России к сбоям, произошедшим в минувшие выходные.

Подозрения, скорее всего, падают на Россию, заявил главнокомандующий ВМС Дании капитан Йоханнес Рибер.

По словам Рибера, Россия хочет продемонстрировать свою мощь шведским властям и другим странам Балтийского региона. Меры сдерживания являются неотъемлемой частью подхода России в кризисных ситуациях.

Напомним, в субботу, 21 ноября, финская Армия обороны обнаружила атаку беспилотника на российское торговое судно к западу от Суурсаари в восточной части Финского залива, в международных водах.

Украинский эксперт сообщил, что беспилотник поразил судно Sparta II, которое РФ использовала для военных операций. В частности – для перевозки оружия из Сирии для возможного использования в войне против Украины.