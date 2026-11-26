В Польше популярный горнолыжный курорт Закопане с 1 января 2027 года повышает туристический сбор.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Городской совет принял решение о повышении сбора с нынешних 2 злотых (0,45 евро) до 5 злотых (1,12 евро) за каждые сутки пребывания. Это максимальная сумма, предусмотренная в обновленных положениях закона о местных налогах и сборах.

Городские власти объясняют повышение сбора высокими расходами на содержание инфраструктуры и обслуживание туристического потока.

Как указано в документах, сопровождающих постановление, количество лиц, временно пребывающих в Закопане, во много раз превышает количество постоянных жителей. Это означает значительную нагрузку на городские службы, ответственные за поддержание чистоты, обращение с отходами, дороги, тротуары, туристическую инфраструктуру и общественную безопасность.

По оценкам, поступления города Закопане от туристического сбора с января по август текущего года составили более 4 млн злотых, а ежегодно город до сих пор получал около 5 млн злотых.

После повышения доходы от этой платы должны существенно вырасти, что должно сказаться на улучшении обслуживания и содержании города в туристический сезон.

В сентябре стало известно, что итальянская Венеция рассматривает возможность расширения сферы применения туристического въездного сбора, продления срока его действия в течение года и повышения суточной ставки вплоть до 30 евро.

Напомним, в феврале в испанской Каталонии удвоили туристический сбор, что сделало его одним из самых высоких в Европе.