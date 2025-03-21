Туск: Украина выиграла время для Польши и Европы

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина выиграла бесценное время для Польши и всей Европы на фоне российской угрозы.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе после заседания Европейского совета, цитирует польский вещатель RMF24, пишет "Европейская правда".

На вопрос, учитывая то, что "Белая книга" ЕС об обороне рассчитана до 2030 года, ЕС убежден, что к тому времени Россия может напасть на другую европейскую страну, Туск сказал, что никто не делает таких расчетов.

Однако он отметил, что благодарен, что его датская коллега Метте Фредериксен предложила 2030 год как дату, к которой обороноспособность ЕС должна "радикально возрасти".

Польский премьер заявил, что благодаря военным усилиям Украины Россия оказалась не готовой к агрессивным действиям против стран НАТО и ЕС.

"Украина, независимо от исхода войны, выиграла бесценное время для Польши и всей Европы", – подчеркнул он.

Он подчеркнул, что об этом следует помнить, когда появляются разговоры об усталости, в частности от беженцев, или военной помощи Украине.

"Мы должны помнить, что Россия беспомощна в этих планах против остальной Европы, потому что Украина взяла на себя бремя прямой конфронтации с агрессором", – отметил он.

Как сообщалось, "Белая книга", которую представили в Брюсселе 19 марта, формирует новый подход к обороне и определяет инвестиционные потребности ЕС. В "Белой книге" представлены решения, направленные на устранение критических пробелов в возможностях и развитие мощной оборонной промышленной базы.

Также она предусматривает, кроме развития европейского оборонного потенциала, удовлетворение насущных потребностей Украины на поле боя.