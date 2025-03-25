Россия отвергла безусловное прекращение огня в Черном море после встречи с США

Россия выдвинула ряд требований для согласования прекращение огня в Черном море, что было предметом встречи представителей РФ, США и Украины в Саудовской Аравии 23-25 марта.

Об этом свидетельствует заявление Кремля по итогам встреч с американской делегацией, которое цитирует "Европейская правда".

В Москве подтвердили распространенное ранее сообщение Белого дома о том, что стороны договорились о "обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море".

Также там отметили, что США "помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений".

Кремль, однако, заявил, что эти пункты вступают в силу после снятия ряда санкций, а именно:

с "Россельхозбанка" и других банков, задействованных в экспорте продовольствия и удобрений;

с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удобрений, а также компаний, страхующих соответствующие грузы;

с судов под флагом России, транспортирующих продовольствие и удобрения, и обслуживания таких судов в портах;

по поставке в Россию сельскохозяйственной техники и других товаров, задействованных в производстве продовольствия и удобрений.

Это примечание, отметим, в заявлении Белого дома по итогам встреч отсутствует.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров ранее сообщил, что для внедрения договоренностей по прекращению огня в Черном море и ударов по энергообъектам нужны дополнительные технические консультации.