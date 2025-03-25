Россия отвергла безусловное прекращение огня в Черном море после встречи с США
Россия выдвинула ряд требований для согласования прекращение огня в Черном море, что было предметом встречи представителей РФ, США и Украины в Саудовской Аравии 23-25 марта.
Об этом свидетельствует заявление Кремля по итогам встреч с американской делегацией, которое цитирует "Европейская правда".
В Москве подтвердили распространенное ранее сообщение Белого дома о том, что стороны договорились о "обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море".
Также там отметили, что США "помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений".
Кремль, однако, заявил, что эти пункты вступают в силу после снятия ряда санкций, а именно:
- с "Россельхозбанка" и других банков, задействованных в экспорте продовольствия и удобрений;
- с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удобрений, а также компаний, страхующих соответствующие грузы;
- с судов под флагом России, транспортирующих продовольствие и удобрения, и обслуживания таких судов в портах;
- по поставке в Россию сельскохозяйственной техники и других товаров, задействованных в производстве продовольствия и удобрений.
Это примечание, отметим, в заявлении Белого дома по итогам встреч отсутствует.
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров ранее сообщил, что для внедрения договоренностей по прекращению огня в Черном море и ударов по энергообъектам нужны дополнительные технические консультации.