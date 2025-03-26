Министр обороны Британии считает, что глава Пентагона прав, называя Европу халявщиками

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что его американский коллега "абсолютно прав", называя европейские страны "жалкими" и обвиняя их в "халявничестве" в отношении расходов на оборону во время общения в чате Signal.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Выступая в среду на радио Times, Хили комментировал утечку частных сообщений между высокопоставленными чиновниками в правительстве Дональда Трампа о планах воздушных ударов по повстанцам-хуситам в Йемене.

По данным издания The Atlantic, главный редактор которого был случайно добавлен к групповому чату высокого уровня в приложении зашифрованных сообщений Signal, вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что ненавидит "снова спасать Европу", начав военные действия для защиты судоходства в Красном море, главным образом, в пользу европейской торговли.

Министр обороны Пит Хегсет ответил Вэнсу: "Я полностью разделяю вашу ненависть к европейскому халявничеству. Это ЖАЛКО".

Гили назвал эти комментарии "вызовом", а не оскорблением.

"Американцы правы. Относительно расходов на оборону, европейской безопасности, нашей поддержки Украины, европейские страны могут и будут делать больше, и Британия является лидером в этом вопросе", – сказал он.

Выступая позже в интервью LBC News, Гили сказал, что "американцы" должны ответить на вопрос, почему чувствительные разговоры стали доступными в стороннем приложении.

"Они знают, что облажались, и проводят расследование", – сказал он.

"И это напоминание для всех нас, что, работая в такой сфере, мы в первую очередь должны думать о безопасности коммуникаций, которые мы осуществляем, и мы очень тщательно заботимся об этом в Великобритании", – добавил он.

Руководителям разведывательных ведомств США Тулси Габбард и Джону Рэтклиффу пришлось оправдываться за инцидент с общением в чате Signal перед комитетом Сената по разведке, где они заявили, что в чате не передавали никаких секретных деталей.

Между тем против пяти топ-чиновников Трампа, присутствующих в скандальном чате, подали федеральный иск и просят суд обязать обеспечить сохранность сообщений, которые касались принятия решений.