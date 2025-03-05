Почему антиукраинская риторика только ослабила ведущие партии Польши

Антиукраинские настроения, задающие тон нынешней президентской кампании в Польше, привели к принципиальным изменениям в рейтинге кандидатов.

Социологический опрос SW Research, обнародованный в конце прошлой недели, зафиксировал, что впервые шанс попасть во второй тур получил Славомир Менцен, кандидат в президенты от ультраправой и откровенно антиукраинской партии "Конфедерация" (почти 19% поляков).

О том, в чем секрет успешности Менцена, читайте в колонке редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Почему антиукраинские шаги не помогли лидерам президентской гонки в Польше. Далее – краткое ее изложение.

Юрий Панченко отмечает, что кампания кандидата от "Конфедерации" сейчас выглядит более ярко и интересно и что Славомир Менцен только набирает обороты.

Соответственно, продолжает автор колонки, теряет позиции формально независимый кандидат, а де-факто – выдвиженец от оппозиционной партии "Право и справедливость" ("ПиС") Кароль Навроцкий. Он подвинулся со второго на третье место, с рейтингом 16,5%.

По сообщения польских СМИ, такая неутешительная динамика уже заставила руководство "ПиС" обсуждать возможность срочной замены. Благо, возможность для этого есть – партия формально не выдвигала своего кандидата, а соответственно, еще может это сделать.

"Возможность выхода Менцена во второй тур может полностью сломать все избирательные расклады", – прогнозирует редактор.

По его словам, с одной стороны лидерство кандидата от партии власти и действующего мэра Варшавы Рафала Тшасковского является безусловным – 33,6% избирателей, а с другой – Менцен может оказаться гораздо более опасным соперником во втором туре, поскольку не имеет никакого отношения к власти, ни нынешней, ни предыдущей.

Однако нынешний поворот электоральных симпатий поляков имеет еще одно измерение, и он напрямую связан с Украиной, обращает внимание автор колонки.

Долгое время партия "Конфедерация", напоминает Панченко, была единственной польской политической силой, выступавшей с откровенно антиукраинскими тезисами, а теперь это – мейнстрим.

"Проукраинский консенсус" польских партий окончательно разрушили на фоне борьбы кандидатов от двух основных партий за антиукраинский электорат Славомира Менцена.

Например, Рафал Тшасковский вдруг выдвинул инициативу об ограничении социальных выплат 800+ для украинцев (а правительство Дональда Туска быстро ее поддержало).

"Такие шаги, по логике кандидатов от ведущих партий Польши, должны были дать им определенные преимущества во втором туре. Однако, похоже, что эти действия имеют совсем другой эффект – они окончательно сделали приемлемой антиукраинскую риторику. Но здесь "вдруг" оказалось, что в этой сфере "Конфедерация" не имеет конкурентов и новая реальность только добавила им респектабельности", – констатирует автор колонки.

Впрочем, по его словам, существует как минимум еще одна причина усиления антиукраинской риторики среди польских политиков – победа в США Дональда Трампа, который дал "второе дыхание" европейским ультраправым.

"Многочисленные антиукраинские заявления, которые в течение последнего месяца звучат из Белого дома, похоже, окончательно сняли табу на такие высказывания от польских политиков. Прежде всего это касается "ПиС", где такие настроения были всегда, однако долгое время это не одобрялось", – пишет Юрий Панченко.

Но понимают ли в оппозиционной партии "Право и справедливость", что для Трампа времен второй каденции "Конфедерация" выглядит более органичным партнером, чем традиционные консерваторы?

Кажется, понимание этого уже приходит. Показательно, что уже после обнародования рейтингов в "ПиС" наконец начали критиковать "Конфедерацию" за "нагнетание ненависти к Украине и украинцам".

Главное, чтобы не было поздно...

Подробнее – в колонке Юрия Панченко Почему антиукраинские шаги не помогли лидерам президентской гонки в Польше.