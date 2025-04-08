Германия временно прекратила расселение беженцев по программе ООН
Германия временно приостановила дальнейший прием беженцев по программе переселения ООН.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.
Германия временно заморозила переселение беженцев, которые особенно нуждаются в защите. Ссылаясь на продолжающиеся коалиционные переговоры между ХДС, ХСС и СДПГ, Министерство внутренних дел и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) подтвердили, что никаких обязательств по новому приему беженцев по программе переселения не будет принято.
По информации dpa, в качестве исключения будут разрешены лишь те случаи, когда процедуры уже хорошо продвинулись.
В своем предыдущем коалиционном документе ХДС/ХСС и СДПГ решили прекратить добровольные федеральные программы приема беженцев, насколько это возможно, и не запускать никаких новых таких программ.
Германия пообещала Агентству по делам беженцев и Комиссии ЕС, которая финансирует прием беженцев, в общей сложности 13 100 мест на 2024 и 2025 годы. По данным УВКБ ООН, на сегодняшний день в страну въехал 5 061 из них. Сюда входит и гуманитарный прием сирийских беженцев из Турции, о котором ЕС и Турция договорились в 2016 году.
Во время процесса расселения УВКБ ООН рекомендует принимающим странам людей, которые особенно нуждаются в защите. Затем немецкие чиновники проводят собеседования и проверки безопасности на месте. В Германии также существуют дополнительные гуманитарные программы приема беженцев.
Как сообщалось, Германия впервые за много лет потеряла первое место в перечне стран ЕС, где искатели убежища пытаются получить право на проживание.
Как известно, миграционный вопрос был одной из центральных тем предвыборной кампании в Германии перед досрочными выборами. Консерваторы из ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии, которые ведут переговоры о формировании правительства, договорились о значительно более строгом подходе к миграции.