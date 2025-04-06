ЗМІ: Німеччина вперше за роки поступилась першістю у ЄС за кількістю заявок на притулок

Німеччина вперше за багато років втратила перше місце у переліку країн ЄС, де шукачі притулку намагаються отримати право на проживання.

Як повідомляє Welt am Sonntag, пише "Європейська правда", про це йдеться у непублічному дослідженні Єврокомісії, що опинилось у розпорядженні журналістів.

Згідно з документом, Німеччина за перші місяці 2025 року втратила першу сходинку серед країн ЄС, де шукачі притулку найчастіше намагаються оформити собі цей статус.

Тепер першу позицію обіймає Франція – за перший квартал року там подали майже 41 тисячу заявок. На другому місці Іспанія з понад 39 тисячами заявок, а Німеччина – на третьому місці з понад 37 тисячами. Порівняно з цим самим періодом 2024 року, кількість поданих у Німеччині заявок скоротилась на 41%.

Найменше заявок зареєстрували в Угорщині і Словаччині (22 і 37 відповідно).

Загалом у ЄС за перший квартал року подали понад 210 600 заявок на отримання притулку.

Найчастіше шукачі притулку є громадянами Венесуели, Афганістану та Сирії. При цьому, кількість заявок від венесуельців зросла на 44%.

Пишуть і про зростання кількості заявок від українців на 84% – але у публікації не уточнюється, чи йдеться про статус біженця, чи спеціальний статус тимчасового захисту (що є різними юридичними інструментами).

Як відомо, міграційне питання було однією з центральних тем передвиборчої кампанії у Німеччині перед достроковими виборами. Консерватори з ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини, які ведуть переговори про формування уряду, домовилися про значно суворіший підхід до міграції.

Угода між партіями є передвісником найсуворішої міграційної політики Німеччини за останні десятиліття та була досягнута на тлі зростання популярності ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Нагадаємо, у березні президент Польщі підписав закон про призупинення права на притулок, що є частиною заходів у спробі зупинити нелегальну міграцію громадян третіх країн з території Білорусі.

У Британії в 2024 році кількість заявок на притулок досягла 20-річного рекорду.