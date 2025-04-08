Німеччина тимчасово припинила розселення біженців за програмою ООН

Німеччина тимчасово призупинила подальший прийом біженців за програмою переселення ООН.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

Німеччина тимчасово заморозила переселення біженців, які особливо потребують захисту. Посилаючись на триваючі коаліційні переговори між ХДС, ХСС і СДПН, Міністерство внутрішніх справ і Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) підтвердили, що жодних зобов'язань щодо нового прийому біженців за програмою переселення не буде прийнято.

За інформацією dpa, як виняток будуть дозволені лише ті випадки, коли процедури вже добре просунулися.

У своєму попередньому коаліційному документі ХДС/ХСС і СДПН вирішили припинити добровільні федеральні програми прийому біженців, наскільки це можливо, і не запускати жодних нових таких програм.

Німеччина пообіцяла Агентству у справах біженців та Комісії ЄС, яка фінансує прийом біженців, загалом 13 100 місць на 2024 і 2025 роки. За даними УВКБ ООН, на сьогодні в країну в'їхав 5 061 біженець із обіцяної кількості. Сюди входить і гуманітарний прийом сирійських біженців з Туреччини, про який ЄС і Туреччина домовилися в 2016 році.

Під час процесу розселення УВКБ ООН рекомендує приймаючим країнам людей, які особливо потребують захисту. Потім німецькі посадовці проводять співбесіди та перевірки безпеки на місці. У Німеччині також існують додаткові гуманітарні програми прийому біженців.

Як повідомлялося, Німеччина вперше за багато років втратила перше місце у переліку країн ЄС, де шукачі притулку намагаються отримати право на проживання.

Як відомо, міграційне питання було однією з центральних тем передвиборчої кампанії у Німеччині перед достроковими виборами. Консерватори з ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини, які ведуть переговори про формування уряду, домовилися про значно суворіший підхід до міграції.