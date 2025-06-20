СМИ: ЕС отложил снижение ценового потолка на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
Европейский Союз не будет продвигать дальше план по введению нового жесткого ценового ограничения на экспорт российской нефти, учитывая опасения, что новый конфликт на Ближнем Востоке может привести к росту цен на нефть.
Об этом изданию Politico сообщили двое осведомленных дипломатов, пишет "Европейская правда".
Предложенный шаг, который предусматривал бы снижение максимальной цены на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, должен был обсуждаться в Брюсселе министрами иностранных дел стран ЕС.
Однако двое дипломатов заявили, что эскалация конфликта между Израилем и Ираном сделала этот план нереалистичным.
"Идея снизить ценовой потолок, вероятно, не сработает из-за международной ситуации на Ближнем Востоке и нестабильности рынка. На саммите G7 на этой неделе все страны согласились, что пока не стоит принимать это решение. Цены были близкими к уровню ограничения, но теперь они стремительно колеблются – ситуация слишком нестабильна", – сказал один из собеседников издания.
Как напомнило издание, на саммите G7 в Канаде президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что действующие меры "имели незначительный эффект – но в последние дни мы наблюдаем рост цены на нефть, и действующий предел все же выполняет свою функцию, поэтому пока нет большого давления на то, чтобы его снижать".
Заметим, цены на нефть резко выросли в последние дни после того, как Израиль и Иран начали наносить удары друг по другу.
16 июня "ЕвроПравда" писала, что ЕС не будет самостоятельно снижать максимальную цену на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, поскольку эту инициативу, скорее всего, не поддержит "Группа семи".
Стоит заметить, что Украина призвала Европейский Союз снизить максимальную цену на российскую нефть до 30 долларов за баррель.
А президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что хочет добиться снижения глобальных цен на нефть, благодаря чему удастся завершить полномасштабное вторжение России в Украину.