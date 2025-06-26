Зеленский в ПАСЕ: нам нужно не только оружие, но и суд для агрессора

Украина настаивает, что даже во времена горячей войны, когда Украине нужно оружие, вопрос справедливости нельзя откладывать на второй план.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский после подписания в Страсбурге соглашения о создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

Зеленский выступил в Парламентской ассамблее Совета Европы в ночь на четверг, прилетев в Страсбург после саммита в Гааге.

В своей речи он признал, что в Украине нет полного общественного понимания необходимости трибунала.

"Некоторые – и это вполне понятно – спрашивает: что изменит этот трибунал? Не лучше ли сконцентрироваться исключительно на оружии, технологиях, дронах? Конечно, военная поддержка Украины и жесткие санкции и политическое давление на агрессора – это все важно. Да, агрессор должен потерпеть поражение – и мы над этим работаем. Но справедливость также имеет значение", – подчеркнул он.

По словам Зеленского, важно обеспечить, чтобы решение спецтрибунала признавали в значительной части мира: "Надо, чтобы военным преступникам было негде спрятаться. Ни в Европе, ни где-либо еще".

По его словам, это даст сигнал также другим режимам, которые потенциально могут совершить подобные действия. "Правосудие должно быть таким, чтобы было ясно любому, кто хочет совершить агрессию, что ответственность точно будет", – заявил президент.

Как сообщалось, в среду Украина и Совет Европы подписали соглашение о спецтрибунале по преступлению агрессии РФ.

Будущий спецтрибунал позволит проводить расследование против высшего руководства государства и вынести приговоры, в том числе заочные, но в отношении так называемой "тройки" – президента, премьера и главы МИД – вынесение приговора будет возможным только после потери ими должностей. Подробно о договоренностях по трибуналу читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге".