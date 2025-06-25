В ОП раскрыли основные принципы, на которых будет работать Спецтрибунал за преступление агрессии РФ
Заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая раскрыла основные положения Устава Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".
Мудрая подчеркнула, что подготовленный Устав "дает реальный шанс привлечь к ответственности тех, кто развязал эту войну".
Она отметила, что, несмотря на разные позиции и крайне сложные переговоры, в Уставе нет ни одного упоминания о персональных иммунитетах.
"Даже действующие главы государства-агрессора – так называемая „Тройка" – не уйдут от ответственности: смогут получить обвинительные акты, которые прокурор Трибунала сможет публично представить и передать их судье предварительного производства", – сообщила Мудрая.
Вынесение приговора и заочное осуждение будет возможным после того, как "Тройка", в которую входит, в частности, российский лидер Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров, лишится должностей.
Трибунал будет иметь международную правосубъектность, а не статус гибридной или национальной структуры. Это независимая институция международного права, которая будет говорить от имени мира на языке международного права
Основу Устава составляет статья 8 bis Римского статута МУС, дополненная критериями агрессивной войны из резолюции 3314 Генассамблеи ООН.
"Спецтрибунал не подрывает Международный уголовный суд – он его дополняет. Производство может идти параллельно, а в случае передачи обвиняемого в МУС – процесс в Трибунале приостанавливается", – пояснила Мудра.
Отдельное достижение Украины – включение механизма in absentia, добавила Мудрая. Это позволяет выносить приговоры даже без присутствия обвиняемых (кроме действующей "Тройки", пока они находятся в должности). В частности – против политического и военного руководства России, а потенциально также Беларуси и КНДР.
Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе и президент Украины Владимир Зеленский в среду, 25 июня, подпишут соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины.
Это произойдет в рамках первого визита президента Украины Владимира Зеленского в Совет Европы.
Напомним, Комитет министров Совета Европы запустил юридическую процедуру по созданию Специального трибунала 14 мая. Перед этим процесс получил политическое одобрение на специальном саммите во Львове 9 мая.
Подробно о договоренностях по трибуналу читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге".