ЕС официально продлил секторальные санкции против России еще на полгода
В ЕС объявили об официальном продлении секторальных санкций против России еще на полгода.
Об этом в Х написала глава европейской дипломатии Кая Каллас, информирует "Европейская правда".
Как отметила топ-дипломат ЕС, давление на Россию будет продолжаться, пока она не прекратит свою развязанную войну против Украины.
"Каждая санкция ослабляет способность России вести войну", – отметила Каллас.
Собеседник "Европейской правды", комментируя это решение, рассказал, что по итогам письменной процедуры все 27 стран ЕС подписали документ о продлении секторальных санкций.
"Итак: санкции продлены до 31 января 2026 года", – добавил он.
Отметим, 26 июня лидеры Европейского Союза достигли политической договоренности о продлении санкций против России еще на полгода, но не согласовали одобрение нового пакета ограничений.
Собеседник "ЕвроПравды" рассказывал, что в пятницу, 27 июня, комитет постоянных представителей Европейского Союза фактически одобрил продление секторальных санкций против России еще на полгода.
Речь идет о санкциях против целых секторов или отраслей экономики РФ или направлений работы российского бизнеса.