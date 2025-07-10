Швеция создаст в Украине центр для реабилитации раненых военных

Правительство Швеции поручило профинансировать создание в Украине центра, где раненые военные будут проходить реабилитацию.

Об этом сообщила пресс-служба шведского правительства, информирует "Европейская правда".

Центр станет частью проекта, который в течение последних двух лет совместно реализуют НАТО и Украина.

Цель проекта – реабилитация раненых военнослужащих, чтобы они, по возможности, могли вернуться к активной службе в Вооруженных Силах Украины, или вести полноценную гражданскую жизнь.

"Украина борется не только за свою свободу, но и за нашу. Продолжение поддержки их в этой борьбе является важнейшей задачей политики безопасности нашего времени", – заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

Министр здравоохранения Ако Анкарберг Йоханссон заявила, что поддержка в реабилитации раненых солдат является очень востребованной.

"Помощь также станет важной составляющей реформирования и модернизации украинской системы здравоохранения. Я очень рада, что шведский опыт и заинтересованность в делах Украины могут способствовать этому", – сказала она.

Поставленная правительством Швеции задача включает модернизацию и адаптацию существующего здания в Украине, закупку и установку современного медицинского реабилитационного оборудования, а также обучение соответствующего медицинского персонала в области травматологии, травматологической медицины и физической и психической реабилитации.

Реализация проекта будет происходить в период с июля 2025 года по июль 2027 года.

Недавно правительство Швеции приняло решение выделить 1,5 млрд шведских крон (около 130 млн евро) на новые военные возможности для Украины, которые включают, в частности, стволы для самоходных артиллерийских установок Archer.

Сообщалось также, что Швеция пересмотрит структуру экономической помощи, предоставляемой другим странам, что позволит высвободить дополнительные 1,67 млрд шведских крон (около 150 млн евро) на помощь Украине и другие гуманитарные мероприятия.