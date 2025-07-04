Германия подтвердила "интенсивные переговоры" с США по Patriot для Украины

Германия ведет "интенсивные переговоры" с США по обеспечению Украины системами противовоздушной обороны Patriot на фоне того, что Россия продолжает свои массированные атаки, а Вашингтон приостановил поставки некоторых вооружений украинским Силам обороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штефан Корнелиус, которого цитирует Bloomberg.

На вопрос, ведет ли правительство канцлера Фридриха Мерца переговоры с США о закупке систем Patriot для Киева, Корнелиус ответил, что существуют "различные способы" удовлетворения потребностей Украины в противовоздушной обороне.

"Могу сказать, что по этому вопросу действительно ведутся интенсивные переговоры", – сказал он.

Ранее таблоид Bild сообщал, что в правительстве Германии сейчас работают над экстренным решением, чтобы обеспечить Украину новыми системами противовоздушной обороны и достаточным количеством ракет-перехватчиков.

Кроме того, Владимир Зеленский рассчитывает в разговоре с президентом США Дональдом Трампом поднять вопрос продолжения поставок Украине оружия и боеприпасов из США, в частности ракет PAC-3 для систем Patriot.

Также президент заявлял, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановке поставок.