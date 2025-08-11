Фон дер Ляйен примет участие в разговоре лидеров ЕС с Трампом и Зеленским 13 августа

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будет участвовать в совместном онлайн-разговоре лидеров Евросоюза с президентом США Дональдом Трампом, запланированном на среду, 13 августа.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщила заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Арианна Подеста.

Фон дер Ляйен будет разговаривать с Трампом 13 августа, вместе с другими лидерами ЕС.

"Президент фон дер Ляйен в среду примет участие в разговоре, организованном канцлером Мерцем", – заявила Подеста.

Она уточнила, что вместе с лидерами ЕС в разговоре с президентом США Дональдом Трампом примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщали, канцлер Фридрих Мерц в среду планирует обсудить ситуацию вокруг российско-украинской войны с Трампом, Зеленским и лидерами европейских государств.

Лидеры государств ЕС хотят поговорить с Дональдом Трампом перед его встречей с Путиным на Аляске.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте на фоне ожидаемой встречи Трампа и Путина допустил де-факто признание контроля РФ над частями Украины в будущем соглашении, но не считает, что глава Кремля в итоге "получит вознаграждение" за начатую войну.