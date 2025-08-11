Укр Рус Eng

Фон дер Ляєн візьме участь у розмові лідерів ЄС з Трампом та Зеленським 13 серпня

Новини — Понеділок, 11 серпня 2025, 17:34 — Тетяна Висоцька, з Брюсселя

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн братиме участь у спільній онлайн-розмові лідерів Євросоюзу з президентом США Дональдом Трампом, запланованій на середу, 13 серпня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомила заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста.

Фон дер Ляєн розмовлятиме з Трампом 13 серпня, разом з іншими лідерами ЄС.

"Президент фон дер Ляєн у середу візьме участь у дзвінку, організованому канцлером Мерцом", – заявила Подеста.

Вона уточнила, що разом з лідерами ЄС у розмові з президентом США Дональдом Трампом візьме участь і президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляли, канцлер Фрідріх Мерц у середу планує обговорити ситуацію довкола російсько-української війни із Трампом, Зеленським та лідерами європейських держав. 

Лідери держав ЄС хочуть поговорити з Дональдом Трампом перед його зустріччю з Путіним на Алясці. 

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте на тлі очікуваної зустрічі Трампа і Путіна допустив де-факто визнання контролю РФ над частинами України в майбутній угоді, але не вважає, що очільник Кремля у підсумку "отримає винагороду" за розпочату війну.

